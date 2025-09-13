Haberler

Hatay'da Aranan 4 Suçlu Yakalandı

Hatay'da Aranan 4 Suçlu Yakalandı
Güncelleme:
İskenderun ilçesinde işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası bulunan 4 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun İlçesinde nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması taşınması bulundurması suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan K.İ., Ruhsatsız silah ve mermileri satın alma ve bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan A.G., mühür bozma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan B.K. ile basit yaralama suçundan aranan M.O. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına landı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
