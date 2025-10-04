Haberler

Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı
Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilenlerden biri serbest bırakılırken diğerleri tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işlediği çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca haklında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan aranan F.K., dolandırıcılık suçundan 2 yıl 3 ay ve 9 bin 860 TL para cezası bulunan L.A. ve tehdit ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 1 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan F.K. serbest bırakılırken diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

