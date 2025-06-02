Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Antakya, Arsuz, Defne ve Dörtyol ilçelerinde yapılan çalışmalarda, aranan 4 şahıs işledikleri suçlar nedeniyle yakalanarak tutuklandı. Şahıslar arasında kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olanlar bulunuyor.

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Defne ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya, Arsuz, Defne ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, kamu düzeni suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan O.Ş., S.A., E.B. ve E.T. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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