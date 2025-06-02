Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Defne ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya, Arsuz, Defne ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, kamu düzeni suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan O.Ş., S.A., E.B. ve E.T. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY