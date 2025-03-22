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Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı. Şahıslar, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada çeşitli suçları nedeniyle hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ve Samandağ ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanmak, kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından adli makamlarca haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle aranan M.S.S., S.G., S.K. ve E.G. adlı 4 kişi yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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