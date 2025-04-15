Hatay'da Aranan 4 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İşlediği hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A. ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. Antakya'da, Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık suçlarından toplamda 12 bin TL adli para cezası ve 4 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.D. ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.B. Arsuz'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY