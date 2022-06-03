Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde firari şahısların gizlendiği tespit edilen S.E. adlı şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, kasten yaralama, öldürme, silahla tehdit ve uyuşturucu kullanma suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan F.B., B.Y. ile evde bulunan T.B. ve S.E. adlı 4 şahıs gözaltına alandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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