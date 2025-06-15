Hatay'da Aranan 3 Suçlu Yakalandı

Hatay'da Aranan 3 Suçlu Yakalandı
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İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlar nedeniyle aranan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan 2'si adli makamlarca tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun Numune Mahallesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayı şüphelisi O.O.Y., kasten yaralama suçundan 4 bin 800 TL. adli para cezası ile aranan S.M.Ö. ile alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.M.Ö. ile H.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi., O.O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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