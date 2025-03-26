Hatay'da Aranan 3 Suçlu Tutuklandı
İskenderun'da kasten öldürme ve yaralama suçlarından aranan 3 kişi, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde kasten öldürme suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası bulunan E.M., basit yaralama suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Y.O. ile kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçundan toplam da 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan H.A. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa