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Hatay'da Aranan 3 Suçlu Tutuklandı

Hatay'da Aranan 3 Suçlu Tutuklandı
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İskenderun'da kasten öldürme ve yaralama suçlarından aranan 3 kişi, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde kasten öldürme suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası bulunan E.M., basit yaralama suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Y.O. ile kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçundan toplam da 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan H.A. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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