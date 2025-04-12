Hatay'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Defne ve İskenderun ilçelerinde hapis cezası aranan 3 kişi yakalandı ve tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Defne ve İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hapis cezası aranan 3 kişi yakalandı, adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan toplamda 6 Yıl hapis cezası bulunan E.A. ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.K., Defne ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.P. adlı 3 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY