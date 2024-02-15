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Hatay'da aranan 3 şahıs yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İskenderun ilçesinde uyuşturucu kullanmak, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı.

Hatay'da aranması bulunan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İskenderun ilçesinde uyuşturucu kullanmak ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan O.Ç., hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan B.Y. ve yağma suçundan aranan S.K yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarla ilgili olarak şüphelilerden O.Ç ve Y.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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