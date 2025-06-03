Hatay'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. H.Ç. ve E.E. tutuklandı.

Hatay'da çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antakya ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan H.Ç. ve ruhsatsız silah satın alma veya taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hırsızlık suçlarından toplamda 27 yıl 5 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan E.E. adlı 2 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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