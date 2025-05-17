Hatay'da Aranan 12 Kişi Yakalandı

Hatay'da Aranan 12 Kişi Yakalandı
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Hatay'ın Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 12 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri özel hayatın gizliliği, kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, şiddet, tehdit suçları, vergi usul kanuna muhalefet suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen hapis cezaları nedeniyle aranan N.D., S.Ç., A.Ö., Ö.D., S.D., S.K., M.Ş., M.S., A.Y., H.C., C.T. ve T.Y. adlı 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslarda C.T., A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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