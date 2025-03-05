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Hatay'da Aranan 12 Kişi Yakalandı

Hatay'da Aranan 12 Kişi Yakalandı
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Hatay'ın çeşitli ilçelerinde yürütülen operasyonlarda, aranan 12 kişi hapis cezası ile gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, suçları arasında hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti bulunan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Antakya, Arsuz, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda; işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kadına şiddet tehdit, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yardım ve yataklık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan N.C., R.U., G.K., M.D., B.S., H.E.Ç, M.E., A.H., M.B., Ş.K., A.A. ve H.G. adlı 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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