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Hatay'da Aranan 10 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 10 Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi yakalandı. Şahısların 8'i tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda; işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kadına şiddet tehdit, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yardım ve yataklık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Y.D., M.A.A., Y.D., M.K., E.Ç., A.E.H., A.G., O.T., M.H.V., ve H.S. adlı 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.D. ile H.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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