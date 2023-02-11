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Hatay'da arama kurtarma ekiplerinden nöbetleşe akşam namazı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da arama kurtarma ekiplerinden nöbetleşe akşam namazı

Hatay'da çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hatay'da çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Enkaz başında ailelerin umutlu bekleyişi devam ederken, arama kurtarma ekipleri akşam namazını nöbetleşe kılarak çalışmalarına devam etti.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde ise ailelerin ateş yakarak enkaz başında umutlu bekleyişi sürüyor. Arama kurtarma ekipleri ise enkaz başında nöbetleşerek akşam namazını kaldı. Ekipler dualar eşliğinde çalışmalarına devam etti. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Türkiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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