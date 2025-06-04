Hatay'da Aracında Yönetmeliğe Aykırı 'Air' Takılan Sürücüye 9 Bin TL Ceza

Hatay'da Aracında Yönetmeliğe Aykırı 'Air' Takılan Sürücüye 9 Bin TL Ceza
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, trafik düzenini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, aracında yönetmelik dışı 'air' sistemi bulunan TOFAŞ sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza verdi.

Hatay'da aracına yönetmeliğin dışında 'air' taktıran TOFAŞ sürücüsüne 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte trafik düzenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 26 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan, plakada değişiklik yapan, plakasız kullanan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran, yüksek sesle müzik dinleyen ve kamunun huzurunu bozan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde yönetmelikte belirtilen dışında aracında teknik değişiklik yaptıran TOFAŞ araç sürücüsü polis ekiplerinin kontrolüne takıldı. Yapılan kontrollerde 'air' ismi verilen ve tek tuşla aracın yere olan mesafesini ayarlayan sistem olduğu tespit edildi.

Sürücüye yönetmelikte belirtilen dışında teknik değişiklik yapmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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