Hatay'da Araç Kiralama Firmalarına Ceza: Toplam 149 Bin TL.

Hatay'da araç kiralama firmalarına yönelik yapılan denetimlerde 2 iş yerine 149 bin TL ceza uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun İlçesinde 12 Kasım tarihinde araç kiralama firmalarına yönelik uygulama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde; 3 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi, 1 işyerinin KABİS sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildi ve 99 bin 896 TL idari para cezası uygulandı, 1 işyerinin Kira sözleşmesini usulüne uygun düzenlemediği tespit edildi ve 49 bin 937 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY