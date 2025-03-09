Hatay'da Araç Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da şarampole arazözün sürücüsü öldü.

Kaza, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü N.B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY