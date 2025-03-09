Hatay'da Araç Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu sürücü N.B. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da şarampole arazözün sürücüsü öldü.
Kaza, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü N.B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa