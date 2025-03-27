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Hatay'da Apartman Yangını: Baba ve Oğlu Yaralandı

Hatay'da Apartman Yangını: Baba ve Oğlu Yaralandı
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İskenderun'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'da 4 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında baba Musa G. ve oğlu Muhammet G. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Muhammet G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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