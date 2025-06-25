Hatay'da Apartman Çatı Katında Yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir apartmanın çatı kısmından alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatı katında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında apartman sakinlerinde panik oluştu. - HATAY