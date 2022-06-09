Hatay'da antrepo yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da antrepo yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hatay'da antrepo yangını Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.

Hatay'da antrepo yangını

Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 halikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - 3. Sayfa

Arsuz Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title