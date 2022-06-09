Hatay'da antrepo yangını Hatay'da antrepo yangını Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Hatay'da antrepo yangını Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 halikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - 3. Sayfa Arsuz Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da antrepo yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.