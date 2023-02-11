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Hatay'da anne ve bebeği 102 saat sonra kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da anne ve bebeği 102 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve bebeği 102 saat sonra TTK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve bebeği 102 saat sonra TTK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde kurtarma haberleri ardı sıra gelmeye devam ediyor. Depremden en çok etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet isimli bebek ve annesi TTK Zonguldak ekipleri tarafından 102 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Bebeğinin battaniyesiyle enkazdan çıkan annenin ve ekiplerin mutluluğu ise kameralara anbean yansıdı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Antakya Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

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