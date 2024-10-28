Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Anne Cinayeti: Eşi Tarafından Vuruldu

Hatay'da Anne Cinayeti: Eşi Tarafından Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Gezer'in trajik ölümü sonrasında, zanlı E.G. polis tarafından yakalandı.

Hatay'da 3 çocuğunun annesini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçe otogarında yaşandı. Sevgi Gezer isimli 32 yaşındaki kadın, çocuklarını ayrılma aşamasındaki eşinden teslim almak için Kırıkhan'a geldi. Otogarda gerçekleşen buluşmada 3 çocuk annesi kadın, eşi E.G. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından başlatılan çalışma sonucunda, zanlı E.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kırıkhan Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Polis Çocuk hatay

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 28-29 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 28-29 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Derbi ne zaman? Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır? 600 milyon lira vurgun yapan postacı kim, Şinasi Kozan kimdir? Drogba Bursapsor'u satın alacak mı? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı? Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.