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Hatay'da anız yangınında tarladaki samanlar yandı

Hatay'da anız yangınında tarladaki samanlar yandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan anız yangınının tarlalara da sıçraması ile saman balyaları yandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan anız yangınının tarlalara da sıçraması ile saman balyaları yandı.

Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle üç noktaya yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Samandağ itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında anız ve tarlada bulunan samanlar ve az sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ Hatay 3. Sayfa Haberler

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