Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Anız Yangını Söndürüldü

Hatay'da Anız Yangını Söndürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Ziyaret Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Altınözü ilçesi Ziyaret Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir arazide anız yangını çıktı. Anız yangınını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Altınözü 3-sayfa İtfaiye Çevre Yaşam hatay

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı? FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi? Gelin Evi Mervenur Saka kimdir? Mervenur Saka kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Az önce deprem mi oldu? 22 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yağmur Yüksel'in hayatı ve kariyeri! Enes Kanter kimdir? Enes Kanter kaç yaşında ve nerede? Nicola Zalewski Beşiktaş'a mı geliyor? Zalewski Beşiktaş'a gelecek mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.