Hatay'da anız yangını söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Arpahan Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'da meydana gelen anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasat edilen buğdaydan geriye kalan anız yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Serinyol İtfaiye Müfrezesi ekipleri intikal etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahalenin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY