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Hatay'da anız ve saman yangını

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da anız ve saman yangını Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan anız ve saman balyası yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da anız ve saman yangını

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan anız ve saman balyası yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samandağ İlçesine bağlı Meydan Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle 3 noktaya yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Samandağ İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında anız ve tarlada bulunan saman ve az sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa

Samandağ İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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