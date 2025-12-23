Haberler

Park halindeki 6 araç ve 4 iş yerinin camlarını taşla kıran alkollü şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki araçlara ve iş yerlerine taşla zarar veren alkollü bir şahıs tutuklandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hatay'da park halinde bulunan 6 araç ve 4 iş yerine zarar vererek camlarını taşla kıran alkollü şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 22 Aralık tarihinde İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Park halindeki 6 araç ve 4 iş yeri B.F. isimli şahıs tarafından taşla kırılmıştı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan akıl almaz görüntüler üzerine İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle araçlara ve iş yerlerine zarar verdiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

