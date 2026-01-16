Haberler

Hatay'da motosikletli çocuk sürücüye 50 bin TL ceza

Hatay'da motosikletli çocuk sürücüye 50 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Kırıkhan'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada paylaşan çocuk sürücüye 50 bin TL ceza kesildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem de gördü.

Hatay'da akrobatik hareketler yaparak canını hiçe sayan ve o anları sosyal medyada paylaşan motosikletli çocuk sürücüye 50 bin TL ceza kesildi.

Kırıkhan ilçesi çevreyolu yeni mezarlık mevkiinde motosikleti üzerine yatarak kullanan M.K. isimli şahıs o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yürekleri ağza getiren şahıs kısa sürede polis ekiplerince tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün çocuk ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa; ehliyetsiz araç kullanmaktan, akrobasi hareketlerden ve kask takmamaktan toplamda 50 bin 839 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

İhbara giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı