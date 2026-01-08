Sosyal medyada şov uğruna canını hiçe sayan sürücü yakalandı

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak ön kaldıran ve görüntüleri sosyal medyada paylaşa şahsa 3 bin 160 TL cezai işlem uygulandı ve şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldı.

İskenderun ilçesinde motosikletle ön kaldıran ve akrobatik hareketler yapan şahıs, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine motosiklet sürücüsü M.A. isimli şahsı tespit etti. Şahıs hakkında 3 bin 160 TL cezai işlem uygulanırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında gerekli adli işlem yapıldı. - HATAY