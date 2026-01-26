Haberler

Otobanda 174 kilometre hızla ölüme meydan okuyan motosikletliye 45 bin TL ceza

Güncelleme:
İskenderun'da motosiklet sürücüsü akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada paylaştığı görüntüler nedeniyle 45 bin 693 TL cezai işleme tabi tutuldu.

Hatay'da akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada paylaşan ve otobanda 174 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsüne 45 bin TL cezai işlem uygulandı.

İskenderun ilçesinde İ.A. isimli motosiklet sürücüsü; ön kaldırarak gittiği, akrobatik hareketler ile hız ihlali yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Polis ekiplerinin radar devriyesine takılan görüntüler üzerine şahıs kısa sürede tespit edildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan kişiye; ön kaldırma, akrobasi hareketleri yapma, hız ihlali ve plakasız araç kullanmadan toplamda 45 bin 693 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

