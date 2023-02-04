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Hatay'da açık alanda et satan işyerine 20 bin TL para cezası kesildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da açık alanda et satan işyerine 20 bin TL para cezası kesildi

HATAY (İHA) – Hatay'da açık alanda et satan işyerine 20 bin TL para cezası kesildi.

HATAY (İHA) – Hatay'da açık alanda et satan işyerine 20 bin TL para cezası kesildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için hem rutin denetimlerine hem de vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmeye devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bir vatandaşın beyaz masaya yaptığı şikayeti değerlendirerek Antakya Tayfur Sökmen Caddesi'nde açıkta et satışı yapan ve hijyen kurallarına uymayan bir kasaba cezai işlem uyguladı.

Belediye ekipleri şikayet üzerine gittiği işletme etlerin açık alanda olduğunu ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gördü. Ekipler, halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde et satışı yapan işletmeye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte cezai işlem uyguladı.

İşletmeye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 18 bin TL, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise 2 bin TL para cezası kesti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler

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