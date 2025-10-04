Hatay'da 9 Yaşındaki Çocuk, Okul Servisinin Önünde Cipin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Hatay'da okul servisinden inip karşıya geçmek isterken cipin çarpmasıyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Hasan Güder son yolculuğuna uğurlandı. Torunlarından biri ölen diğer torunu da ölümden dönen acılı dede Hasan Güder, ailecek üzüntü yaşadıklarını belirterek "Dersleri çok iyiydi ve severek okula giderdi, büyüyünce doktor veya astsubay olmak istiyordu" dedi.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kangallar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 31 HE 114 plakalı Cherry marka cip, okul servisinden inip karşıya geçmek isteyen Hasan Güder'e çarptı. Kazada 9 yaşındaki Güder ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Güder'i Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Güder, hayatını kaybetti. Güder'in cenazesi Camızkışlası Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Kazada torunlarından biri ölürken diğer torunu da ölümden dönen dede Hasan Güder, "Okul servislerine sıkı denetim yapılsın. Bizim yüreğimiz yandı, başkasının yüreği yanmasın" ifadelerini kullandı.

" Okul servisinin şoförü torunlarıma 'Hadi inin, arabalar uzak karşıya geçin' diyor

Okuldan eve dönen 2 torunundan bir ölürken diğer torunu da ölümden dönen dede Hasan Güder, kaza esnasında yaşananları anlatarak, "Kazada ölen çocuk benim torunum. Ben kazayı görmedim, bana diğer torunum kaza haberini verdi. Kaza yerine ilk ben geldiğimde torunum cansız yerde yatıyordu. Torunumun yaşadığı kazada servis şoförlerinin umursamamasından kaynaklanıyor. Geçen yıldan beri şoförleri uyarmamıza rağmen hiç fayda etmedi. Torunum 9 yaşındaydı ve 2'nci sınıfa gidiyordu. Dersleri çok iyiydi ve severek okula giderdi, büyüyünce doktor veya astsubay olmak istiyordu. Torunum okuldan dönüyordu. Normalde okul servisin durması gerektiği yerde değil de durmaması gerektiği yerde durmuş. İşlek bir yolun kenarında çocuk bırakılmaz. Torunumu defnettik, acımız çok büyük ve unutulacak bir acı değil. Torunlarımdan birini 500 metre ileride bırakıyorlar, diğeri de hasta olduğu için okula gitmedi. Hasan ve diğer torunum aynı okul servisinde geliyorlardı. Okul servis şoförü torunlarıma 'Hadi inin, arabalar uzak karşıya geçin' diyor. Bunu üzerine torunlarımdan Hasan geçiyor ama diğeri geçmiyor. Karşıya geçmeye çalışan Hasan torunuma araba çarpıyor ve ölüyor. Görüntülerde ağlayan nenesiydi. Anne ve babası çarşıya gitmişlerdi. Annesi ve babası hastanede yetiştiler. Okul servislerine sıkı denetim yapılsın. Bizim yüreğimiz yandı, başkasının yüreği yanmasın. Bir çocuk kolay yetişmiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY