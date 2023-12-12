Hatay'da 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre kaza Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9 yaşındaki T.H. bisikletiyle giderken iş makinesinin altında kaldı. Sürücü bisikletin ve çocuğun üzerinden geçtikten sonra durabildi. Çocuğun iş makinasının altında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - HATAY