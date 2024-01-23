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Hatay'da 9 Kilo 300 Gram Skank Ele Geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 kilo 300 gram skank ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Hatay emniyet güçleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 kilo 300 gram skank ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde güvenliği ve huzuru sağlamak için bütün birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de şehrin farklı noktalarında uygulama ve kontrol çalışması yapıyor. Yapılan uygulama da Ş.K. ve A.D. şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 9 kilo 300 gram skank ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında TCK 188 maddeden işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Narkotik Hatay Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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