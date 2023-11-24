Hatay'da 83 Bin 440 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan operasyonda 83 bin 440 adet çeşitli markalarda uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu etkili 83 bin 440 hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derebahçe Mahallesi'nde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
Araçlarda arama yapan ekipler, uyuşturucu etkili 83 bin 440 hap ele geçirdi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa