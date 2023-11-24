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Hatay'da 83 Bin 440 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan operasyonda 83 bin 440 adet çeşitli markalarda uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.