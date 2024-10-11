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Hatay'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Hatay'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
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Antakya'da 8 katlı bir binanın iş makinesi ile kontrollü yıkım anı kameraya yansıdı. Yıkım süreci, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlayıp, mahkeme sürecinin sona ermesiyle devam etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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