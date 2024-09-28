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Hatay'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Hatay'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
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Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan 8 katlı bir bina, kontrollü yıkım işlemi ile yerle bir edildi. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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