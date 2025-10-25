Haberler

Hatay'da 786 Saka Kuşu Ele Geçirildi ve Doğaya Salındı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'da yurtdışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşunun ele geçirilip doğaya salındığını duyurdu. Ekipler, kuşları ele geçirmesinin yanı sıra kaçakçılara toplam 6 milyon 253 bin TL ceza uyguladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Hatay'dan yurtdışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşunun ele geçirilerek doğaya salındığını açıkladı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşu ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen saka kuşları, yeniden doğaya bırakıldı. Saka kuşlarının özgürlüğüne kavuştuğunu sosyal medya üzerinden duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili şahıslara 6 milyon 253 bin TL para cezası ve tazminat cezası uygulandığını açıkladı. - HATAY

