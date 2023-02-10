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Hatay'da 78 yaşındaki kadın enkaz altından böyle çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 78 yaşındaki kadın enkaz altından böyle çıkarıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinden deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 78 yaşındaki Nazmiye Dönmez'i saatler sonra sağ olarak kurtardı.

Hatay'da 78 yaşındaki kadın enkaz altından böyle çıkarıldı

HATAY - Kocaeli'nin Gebze ilçesinden deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 78 yaşındaki Nazmiye Dönmez'i saatler sonra sağ olarak kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin 4. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesindeki kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden giden itfaiye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdi. Bir binadan ses duyan ekipler, buradaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gebze İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çabalarının ardından 78 yaşındaki Nazmiye Dönmez enkaz altından sağ salim çıkarıldı. Yaşlı kadın enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Gebze Hatay 3. Sayfa Haberler

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