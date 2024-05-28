Hatay'da 760 litre kaçak alkol ele geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 760 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada; 650 litre fermante halde, 110 litre satışa hazır halde toplam 760 litre ev yapımı alkol, 4 litre anason, 1 adet damıtma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.G. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY