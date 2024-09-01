Hatay'da 7 Katlı Bina İş Makinesinin Darbesiyle Yıkıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürerken, 7 katlı bir apartman iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anı kameralara yansıdı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 7 katlı olan binanın iş makinesinin darbesiyle yana doğru yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY