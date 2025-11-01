Hatay'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da takibe alınan minibüste, 7 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan minibüs Antakya-Kırıkhan karayolu üzerinde durduruldu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 7 göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda tespit edilen 7 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY