Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Dörtyol'un Ocaklı Mahallesi'nde T.M.'nin evinde arama yapıldı. Aramada 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili T.M. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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