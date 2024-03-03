Hatay'da 620 Bin Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'da durdurulan 2 araçta 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'da polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 01 Mart tarihinde Hassa ilçesi AşağıKarafakılı kavşağı üzerinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada; 620 bin captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan A.Y ile M.A hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. Şahıslar, sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis köpeğinin hava tankının içerisine gizlenmiş olan hapları bulduğu ve şahıslarla ekipler arasında gecen kovalamacaysa kameraya yansıdı. - HATAY