Hatay'da 61,60 Gram Kannabinoid Ele Geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, N.D'nin üzerinde 61,60 gram kannabinoid ele geçirildi. Zanlı hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde üzerinde 61,60 gram kannabinoid ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği N.D'nin üzerinde arama yaptı. Aramada 61,60 gram kannabinoid ele geçirildi.

N.D, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.