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Hatay'da 600 Evler Sitesi yerle bir oldu

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 600 Evler Sitesi yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da binlerce vatandaşın yaşadığı 600 Evler Sitesi, yerle bir oldu.

Depremin vurduğu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da binlerce vatandaşın yaşadığı 600 Evler Sitesi, yerle bir oldu. Harabeye dönen site havadan görüntülendi.

Antakya'da bulunan 600 Evler Sitesi, depremin etkisiyle yerle bir oldu. Onlarca aile, binlerce vatandaşın yaşadığı sitenin blokları enkaza dönüştü. Harabeye dönen sitede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Öte yandan, yerle bir olan site havadan görüntülendi. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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