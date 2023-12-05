Hatay'da 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve evinde 600 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, 2 bin 440 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ilçesinde Büyükdere Mahallesinde 22 şüpheli şahsın üzerinde ve evinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 600 adet captagon hap, 2 bin 440 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken 1 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HATAY