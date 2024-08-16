Hatay'da 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Hatay'da 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; 14 Ağustos tarihinde sorgulanan H.T. isimli şahsın bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 6 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY