Hatay'da 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aranan H.T. isimli şahsın 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; 14 Ağustos tarihinde sorgulanan H.T. isimli şahsın bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 6 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY