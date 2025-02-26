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Hatay'da 6 Sahte Altınla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Tutuklandı

Hatay'da 6 Sahte Altınla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Tutuklandı
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Hatay'da, 3 kuyumcuya 6 adet sahte 1 gramlık altın satan M.Ö. isimli şahıs, adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.

Hatay'da 6 adet 1 gramlık sahte altını 3 farklı kuyumcuya satan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçesi Savaş Mahallesi'nde 19 Şubat tarihinde 3 ayrı kuyumcuda meydana gelen sahte altın satmak suretiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliden; 6 adet sahte 1 gramlık külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.Ö. 22 Şubat günü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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